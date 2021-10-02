19 متهما في قبضة الأمن.. جرائم تحرش وسرقة وسلب تحت تهديد السلاح

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق.

وأوضح الأمن العام أنه تمكن من القبض على خمسة مواطنين بمكة ارتكبوا جريمة تحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة.

وفي تبوك تم ضبط مقيم ارتكب جريمة تحرش بفتاة في أحد لأماكن العامة، وفي حائل تم ضبط 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وفي الرياض تم ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بالتعدي على أحد المارة والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وفي الأحساء تم ضبط مواطن ارتكب 8 جرائم احتيال تمثلت في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال.

وفي الرياض أيضًا تم ضبط 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا 15 حادثة جنائية تمثلت في اقتحام المستودعات ومقار الشركات والاستيلاء على ما تحوي من أموال وممتلكات.

اقرأ أيضًا:

37 متهمًا في قبضة الأمن بينهم متحرشون بالنساء ومواطنة أطلقت النار من مسدس