الكشف عن موعد وصول وتأثيرات إعصار شاهين على دول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - تترقب دول الخليج وصول إعصار شاهين على السواحل العمانية، مساء غد الأحد، متخذة كافة الإجراءات للحد من تأثيرات الإعصار المداري على سواحلها.

تأثير إعصار شاهين على السعودية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد احتمال تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بإعصار شاهين خلال الـ48 ساعة القادمة، من خلال هطول أمطار لعدة أيام تشمل سبعة مناطق، وتبدأ من يوم الإثنين القادم.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ آخر المستجدات تشير إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من إعصار شاهين، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام، على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

ومن ثم تمتدّ الأمطار لتشمل مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين القادم.

وأشار المركز إلى أن التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين تشمل بحر عمان وأجزاء من سلطنة عمان والإمارات العربية، وتتضمن أمطارًا شديدة الغزارة ورياحًا شديدة السرعة وارتفاعًا في الأمواج.

تأثير إعصار شاهين على الإمارات

أما المركز الوطني للأرصاد في الإمارات توقع أن يتأثر الساحل الشرقي من ليل اليوم السبت بإعصار شاهين من خلال مد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة.

ومن بعد ظهر ومساء يوم غد الأحد تتأثر بعض مناطق الإمارات بامتداد الحالة المدارية شاهين خاصة المناطق الشرقية والجنوبية حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

فيما تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية.

تأثير إعصار شاهين على الكويت

فيما أشارت وسائل إعلام محلية استقرار حالة الطقس في دولة الكويت ليكون طقسا حارا نهارا معتدلا ليلا وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41 - 43 درجة مئوية وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 25 - 28 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 - 4 أقدام ولا توجد هناك أي آثار ناتجة من إعصار شاهين على دولة الكويت.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية العمانية سلطنة قالت إنه من المحتمل عبور الإعصار المداري شاهين مساء غدا الأحد ، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية.

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