القبض على مقيم بالرياض ظهر في مقطع منافٍ للآداب العامة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، السبت، القبض على مقيم ظهر في مقطع فيديو منافٍ للآداب العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن محتواه أن المقيم يتصرف بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، مشيرًا إلى أنه مقيم من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المقيم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.