الصحة: انخفاض الحالات الحرجة لكورونا بالمستشفيات إلى 193

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تمّ تسجيل 193 حالة، فيما تمّ أمس الجمعة، تسجيل 210 حالات بانخفاض قدره 17 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و55 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، أول أمس الخميس، أنَّ عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

اقرأ أيضا:

الصحة: 42 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن