«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ42.2 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 42.2 مليون.

وقالت وزارة الصحة، إنه من بين الـ42.2 مليون جرعة، 23.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 18.8 مليون الجرعة الثانية،.

وأشارت إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.656 مليون شخص.

وأكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

وأعلنت الصحة في وقات سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (42) حالة مؤكدة وتعافي(55) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (193) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(547221) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (536281) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (3)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8722) حالة "رحمهم الله جميعاً".