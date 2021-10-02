مقطع يوثق تضرر أحد المنازل من شظايا المسيرة الحوثية بأحد المسارحة

الرياض - محمد عبدالله - باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان عدداً من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة مساء أمس.

ونتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وقال مراسل "الإخبارية" إنه لم ينتج عن اعتراض وتدمير المسيرة أي وفيات أو إصابات بين المدنيين، مشيرًا إلى أن الخسائر كلها مادية وهي محدودة.

اقرأ أيضا:

«مدني جازان»: تضرر بعض منازل الحي السكني جراء سقوط شظايا المسيرة الحوثية