مستشار موارد بشرية يكشف أسباب تراجع الأمان الوظيفي في القطاع الخاص

الرياض - محمد عبدالله - كشف المستشار المعتمد للموارد البشرية رضوان الجلواح أسباب تراجع الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.

وقال الجلواح، في تصريحات لبرنامج «إم بي سي في أسبوع»، إن بعض أسباب تراجع الأمن الوظيفي في القطاع الخاص، تتمثل في إنهاء عقود أثناء فترة التجربة، بسبب أحد الطرفين.

وأوضح المستشار المعتمد للموارد البشرية، أن من بين الأسباب كذلك، ضعف تطبيق قوانين نظام العمل، مشيرًا إلى أن هناك رقابة ضعيفة نوعا ما من وزارة الموارد البشرية.

وأشار إلى أن تلاعبًا من قبل بعض أصحاب الأعمال، فهم السبب الأكبر في عدم الاستقرار في القطاع الخاص.

وأكد الجلواح، أن هناك قلة في تقديم المزايا والحوافز المادية للموظفين ما يعد أحد أسباب عدم الاستقرار في القطاع الخاص، كاشفًا عن أن بعض الاستقالات المسجلة في التأمينات الاجتماعية ليست استقالات، لأن بعض الجهات في القطاع الخاص تنهي العقد لكن تسجله كاستقالة لكي تقلل من مكافأة نهاية الخدمة.

وحول حاجة السعودية لتعديل بعض القوانين لعمل بيئة مستقرة في القطاع الخاص، قال الجلواح، إن المملكة بحاجة إلى تطبيق القوانين على أرض الواقع بحزم وصرامة وعدل.

اقرأ أيضًا:

19 متهما في قبضة الأمن.. جرائم تحرش وسرقة وسلب تحت تهديد السلاح