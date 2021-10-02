أخبار السعودية.. تأثر 7 مناطق بالإعصار شاهين.. و42 إصابة جديدة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت ، الموافق 2 أكتوبر 2021 منها: تأثر 7 مناطق بالإعصار شاهين، و42 إصابة جديدة بكورونا.

تأثر 7 مناطق بالإعصار شاهين

توقع المركز الوطني للأرصاد، احتمال تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية شاهين خلال الـ48 ساعة القادمة، من خلال هطول أمطار لعدة أيام تشمل سبعة مناطق، وتبدأ من يوم الاثنين القادم.

42 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547221 حالة.

الباحة والرياض تتصدران المناطق الأعلى تحصينًا ضد كورونا

استمرَّت منطقة الباحة في تصدُّر أعلى نسبة تحصين ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك بنسبة 68.5%، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

دخول نجم «طالع الصرفة» غدًا الأحد

قال عضو لجنة الحالات المطرية بالسعودية والباحث في المناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنَّ يوم غدٍ الأحد يوافق دخول النجم الرابع من نجوم سهيل، وهو آخر نجومه، والمسمى بـ«طالع الصرفة»، ويبلغ عدد أيامه 13 يومًا، ويأتي بعده مباشرة موسم «الوسم» الذي يعتبر افضل وقت لسقوط الأمطار.

هل يلزم إجراء فحص دوري لنقل ملكية السيارة؟

أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية إجراء فحص دوري من عدمه قبل نقل ملكية السيارة، ردا على استفسارات المواطنين.

ضبط 13795 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13795) مخالفًا، منهم (5749) مخالفًا لنظام الإقامة، و(6228) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1818) مخالفًا لنظام العمل.

سداد المستحقات قبل شطب السجل التجاري شرط لإيقاف الرقم المميز

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه يجب على العميل سداد جميع المستحقات قبل تاريخ شطب السجل التجاري، وبعدها يمكنه تقديم طلب إيقاف الرقم المميز.

«تقويم التعليم» توضِّح وثائق الهوية اللازمة لحضور اختبار القدرات

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنه لابدَّ من وجود بطاقة هوية أو جواز سفر أو رخصة لحضور اختبار القدرات، وفي حالة عدم توفّر أيّ منها يتم إلغاء الاختبار لحين استخراج هوية.

سفارة المملكة لدى مسقط تطالب المواطنين بالحيطة والحذر

أهابت سفارة السعودية لدى سلطنة عمان، من جميع المواطنين، بتوخِّي الحيطة والحذر بسبب إعصار «شاهين».

«هيئة الأدب والنشر» تفتح باب التقديم على منح الترجمة

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، عن فتح باب التقديم على منح الترجمة في الدورة الثانية من مبادرة «ترجم».

أمانة الرياض: استقبال 17 ألف بلاغ خلال أسبوع

أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940)، عن تنفيذ 80% من البلاغات خلال أسبوع (من 19 – 25 سبتمبر)، حيث استقبل خلال تلك الفترة أكثر من 17 ألف بلاغ.

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