رسالة من محمد بن راشد إلى السعودية من "إكسبو 2020 دبي"

وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، رسالة إلى المملكة العربية السعودية ، من داخل معرض "إكسبو 2020 دبي".

وأثنى محمد بن راشد على الجناح الخاص بالمملكة في المعرض، مشيرا إلى أنه ثاني أكبر أجنحته، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتابع مشيرا إلى أن جناح السعودية في المعرض "يعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل".

بعد ذلك وجه حاكم دبي، رسالة إلى السعودية هي: "أهلا بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية".

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورا من تفقده جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي".

​وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود جناح بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض "إكسبو"، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي في وزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.

وكان معرض "إكسبو 2020 دبي" انطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022، ويشهد على تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

ويستقطب معرض "إكسبو-2020" نحو 25 مليون سائح، وفق ما يقول منظموه.

ومنحت حكومة الإمارات هذا الحدث، الذي تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار دولار، اهتماما استثنائيا.

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