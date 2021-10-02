الرياض : القبض على وافد ظهر في مقطع ينافي الآداب العامة

صح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول المتضمن محتوى لمقيم يتصرف بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية البنغلاديشية في العقد الثالث من العمر وقد تم إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية في حقه وإحالته إلى النيابة العامة.



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