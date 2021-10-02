الجوازات تنشر عقوبات عمل الوافد لحسابه الخاص



قالت الإدارة العامة للجوازات إن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عدة عقوبات وتتضمن غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، ثم الترحيل إلى خارج السعودية

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