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عاجل.. تدمير مسيرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط بالسعودية

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محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

اعترضت دفاعات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، ودمرت اليوم السبت، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، جنوب .

 

وقال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إنه يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

 

وأكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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