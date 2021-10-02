محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 825245 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 801945 حالة شفاء بعد تسجيل 920 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10736 حالة. 02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 05:52 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الأردن تسجل 548 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة الأردن تسجل 548 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 825245 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 801945 حالة شفاء بعد تسجيل 920 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10736 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن تسجل 548 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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