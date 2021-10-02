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نظم معهد الأويغور الأوروبي، اليوم (السبت) مظاهرة في باريس ضد "الإبادة الجماعية"، لهذه الأقلية المسلمة في الصين، بالتزامن مع حملة لمنظمة العفو الدولية تندد بالانتهاكات بحقهم.
واتجهت المظاهرة التي نظمت في ساحة لاباستي نحو ساحة الجمهورية بدعوة من منظمات حكومية وغير حكومية.
وخرج العديد من الفرنسيين للتنديد بانتهاكات الصين ضد هذه الأقلية، ومطالبة فرنسا بالاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" ضد الأويغور، وفقاً لـ"فرانس 24".
ودعا عضو البرلمان الأوروبي رافائيل جلوكسمان، إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الصين.
منطقة المرفقات
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 05:36 PM
فرنسيون نددوا بانتهاكات بكين لحقوق أفرادهاباريس تحتضن مظاهرة ضد "الإبادة الجماعية" للمسلمين الأويغور في الصين
نظم معهد الأويغور الأوروبي، اليوم (السبت) مظاهرة في باريس ضد "الإبادة الجماعية"، لهذه الأقلية المسلمة في الصين، بالتزامن مع حملة لمنظمة العفو الدولية تندد بالانتهاكات بحقهم.
واتجهت المظاهرة التي نظمت في ساحة لاباستي نحو ساحة الجمهورية بدعوة من منظمات حكومية وغير حكومية.
وخرج العديد من الفرنسيين للتنديد بانتهاكات الصين ضد هذه الأقلية، ومطالبة فرنسا بالاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" ضد الأويغور، وفقاً لـ"فرانس 24".
ودعا عضو البرلمان الأوروبي رافائيل جلوكسمان، إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الصين.
منطقة المرفقات
، باريس تحتضن مظاهرة ضد "الإبادة الجماعية" للمسلمين الأويغور في الصين ،
المصدر : الخليج 365
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