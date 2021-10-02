هل يلزم إجراء فحص دوري لنقل ملكية السيارة؟.. المرور يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية إجراء فحص دوري من عدمه قبل نقل ملكية السيارة، ردا على استفسارات المواطنين.

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً.

وأضاف المرور السعودي أن المركبات الخاصة الجديدة يجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

وأكد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، أنه يلزم شرط لبيع المركبة، خلو المالك الجديد من المخالفات المرورية.

وتابع المرور السعودي أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.

إجراءات مبايعة المركبات

وعند إتمام إجراءات نقل الملكية ومبايعة المركبات يجب مراعاة، معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة، وقيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ودخول البائع على منصة أبشر، وقبول أو رفض طلب المبايعة، وفقا للمرور السعودي.

ثم قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وبعد وصول ثمن المبايعة إلى الحساب البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة، وفقا للمرور السعودي.

ثم دخول البائع إلى منصة أبشر واختيار «إتمام المبايعة ونقل الملكية» وإكمال الإجراءات اللازمة، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري، وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع، وفقًا للمرور السعودي.

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