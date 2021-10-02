الحصيني: دخول نجم «طالع الصرفة» غدًا الأحد ومدته 13 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو لجنة الحالات المطرية بالسعودية والباحث في المناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنَّ يوم غدٍ الأحد يوافق دخول النجم الرابع من نجوم سهيل، وهو آخر نجومه، والمسمى بـ«طالع الصرفة»، ويبلغ عدد أيامه 13 يومًا، ويأتي بعده مباشرة موسم «الوسم» الذي يعتبر افضل وقت لسقوط الأمطار.

وأوضح الحصيني أنّه سمي بـ«الصرفة» لانصراف الحر عند طلوعه، حيث تختفي فيه السُّحب القادمة من جهة الشرق إلى الغرب تدريجيًّا‏، ويميل الجو فيه إلى الاعتدال أطراف النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا وسط النهار، وتزداد برودة الليل. خاصة إذا تقدمت موجة برد مبكرة.

وأشار إلى أنّه يستمر فيه غرس النخيل والأشجار، ويكثر الرمان، ويُحصد الأرز، ويُزرع فيه البرسيم، والبقول، والخضار الشتوي‏. كذلك فيه هجرة طيور البط (الغرانيق) إذ تقول العرب: «إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة، وجفر كل ذي نطفة، وامتيز عن الماء زلفة».

وتوقع الحصيني ان يوافق دخول «الصرفة» حالة جوية ممطرة مدارية والتي سميت «شاهين» ويكون نطاق تأثيرها بشكل مباشر على سلطنة عمان والأمارات ثم قطر ثم أجزاء من جنوب منطقتي الرياض والشرقية من المملكة.

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