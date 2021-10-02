الصحة: 42 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547221 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536281 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8722 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أول أمس الخميس، أن عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

يشار إلى أن القطاعات الصحية أجرت أكثر من (28,553,941) فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة بالفيروس.

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