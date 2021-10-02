سفارة المملكة لدى مسقط تطالب المواطنين بالحيطة والحذر بسبب الإعصار «شاهين»

الرياض - محمد عبدالله - أهابت سفارة السعودية لدى سلطنة عمان، من جميع المواطنين، بتوخِّي الحيطة والحذر بسبب إعصار «شاهين».

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تهيب بجميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة، بتوخّي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة؛ تحسبًا لتأثيرات الإعصار المداري «شاهين».

وحثت السفارة المواطنين، في حالة الحاجة إلى المساعدة، للتواصل معها على هاتف شؤون السعوديين (٩٩٢١٣٣٩٤).

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