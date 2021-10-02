المركز الوطني للأرصاد يعلن موعد تأثر 7 مناطق بالإعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، احتمال تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية شاهين خلال الـ 48 ساعة القادمة، من خلال هطول أمطار لعدة أيام تشمل سبعة مناطق، وتبدأ من يوم الاثنين القادم.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّ آخر المستجدات تشير إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية شاهين، حث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام، على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

ومن ثم تمتدّ الأمطار لتشمل مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.

وأشار المركز إلى أن التأثيرات المباشرة للعاصفة شاهين تشمل بحر عمان وأجزاء من سلطنة عمان والإمارات العربية، وتتضمن أمطارًا شديدة الغزارة ورياحًا شديدة السرعة وارتفاعًا في الأمواج.

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