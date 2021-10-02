وكيل وزارة الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدي يقلل عدد الوفيات

الرياض - محمد عبدالله - دعا وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، د. هاني جوخدار، للكشف المبكر من سرطان الثدي، حيث يكون العلاج أسهل وأسرع.

وقال وكيل الصحة -عبر حسابه على تويتر- إن «الكشف المبكر أحد أهم الأسباب لخفض الوفيات من سرطان الثدي، حيث يكون العلاج اسهل وأسرع». وتابع قائلًا: لا تتردي في حجز موعدك.

يذكر أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يسهم في الشفاء بنسبة 95%، وأن 99% من النساء اللاتي بادرن بالكشف كانت نتائجهن سليمة.

وأن أكثر من 55% من الحالات بالمملكة يتم اكتشافها في مرحلة متأخرة، مما يقلل من فرصة الشفاء منه، في حين ينتشر سرطان الثدي في النساء بسن الأربعين فما فوق.

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