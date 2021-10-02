الباحة والرياض تتصدران المناطق الأعلى تحصينًا ضد كورونا

الرياض - محمد عبدالله - استمرَّت منطقة الباحة في تصدُّر أعلى نسبة تحصين ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك بنسبة 68.5%، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المركز التالي بنسبة تحصين بلغت 68%، ثم الشرقية 66.7%، ومكة المكرمة 59.8 %، وعسير 57.8 %، والقصيم 57.4 %، وجازان 55.7 %، وتبوك 55.6 %، وحائل 53.2 %، والحدود الشمالية 52.6 %، والمدينة المنورة 52.1 %، والجوف ونجران 51.2 % لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و55 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، أول أمس الخميس، أنَّ عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أوضحت في وقت سابق، أن من فوائد الجرعة الثاني للقاح كورونا، ما يلي: 95 % تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس، تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا، تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح.

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