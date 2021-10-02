حادث شاحنة جديد في المدينة والمواطنون يطالبون بالحلول

ووقعت الحادثة الجديدة في حي الجرف وأيضا كان بالقرب من إحدى الإشارات المرورية، ولم تسجل أي إصابات.
وأدى تداول نبأ الحادث الجديد إلى استياء الكثيرين من دخول الشاحنات إلى المدينة في أوقات يتوجب عليهم الانتظار فيها وعدم الدخول ريثما يخف الازدحام المروري.
وقال أحد المواطنين في تغريدة عبر "تويتر": إن سائقي السيارات الصغيرة عندما يتوقفون حاليا عن الإشارات المرورية فإن عيونهم ترصد الحركة ورائهم خوفا من قدوم شاحنة من الخلف.
وقال المواطن عاصم بن محمد: "المفروض يلزم جميع سائقي الشاحنات باتمام عملهم من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا ولا يسمح لهم بدخول المدينة في أوقات النهار".
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