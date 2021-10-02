تأثر 7 مناطق سعودية بإعصار شاهين

وذكر المركز أن آخر المستجدات تشير إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية شاهين، حث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام، على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.
ومن ثم تمتدّ الأمطار لتشمل مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.
وأشار المركز إلى أن التأثيرات المباشرة للعاصفة شاهين تشمل بحر عمان وأجزاء من سلطنة عمان والإمارات العربية، وتتضمن أمطارًا شديدة الغزارة ورياحًا شديدة السرعة وارتفاعًا في الأمواج.
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