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ضبط 110 مخالفات للاحترازات بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2534 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس ، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بالمنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة " ممتثل " في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

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