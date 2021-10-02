- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2534 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن ضبط 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بالمنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 03:54 PM
نفّذت 2534 جولة خلال يومين في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيعأمانة الشرقية تضبط 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2534 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن ضبط 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بالمنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
، أمانة الشرقية تضبط 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تضبط 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.