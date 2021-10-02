، مستشفى عفيف يطلق فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي ،

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أطلق مستشفى عفيف العام، الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي، بمقر حديقة الملك عبدالعزيز - رحمة الله - بالتعاون مع بلدية محافظة عفيف وعدد من القطاعات الحكومية والأهلية، تحت شعار "كيف كنت وكيف صرت".
وشهد البرنامج عرضًا مرئيًّا للحضور عن التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي وتدشين لمجسم الحملة وعدد من الأركان التوعوية المصاحبة .
وأوضح مدير مستشفى عفيف الأخصائي أول عبدالله بن عبيد العتيبي أن إقامة مثل هذه الحملات والبرامج التوعوية والتثقيفية من شأنها رفع ثقافة السيدات بهذا الداء الذي يشكل الجهل به خطراً على الصحة العامة لنسائنا، كما أن جهود الصحة في تسليط الضوء على مرض سرطان الثدي عن طريق المعارض الصحية الهادفة للتوعية؛ كفيل بنقل المعرفة الصحية والوقائية لكثير من أفراد المجتمع.
ورفع " العتيبي" شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة لجهودها في إنجاح انطلاقة الحملة، متمنين أن يستمر النجاح وأن نصل إلى الهدف المأمول بمشيئة الله تعالى لنصل إلى مجمتع صحي لنا جميعاً .
مستشفى عفيف يطلق فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثديفهد الغبيوي الخليج 365 2021-10-02
أطلق مستشفى عفيف العام، الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي، بمقر حديقة الملك عبدالعزيز - رحمة الله - بالتعاون مع بلدية محافظة عفيف وعدد من القطاعات الحكومية والأهلية، تحت شعار "كيف كنت وكيف صرت".
وشهد البرنامج عرضًا مرئيًّا للحضور عن التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي وتدشين لمجسم الحملة وعدد من الأركان التوعوية المصاحبة .
وأوضح مدير مستشفى عفيف الأخصائي أول عبدالله بن عبيد العتيبي أن إقامة مثل هذه الحملات والبرامج التوعوية والتثقيفية من شأنها رفع ثقافة السيدات بهذا الداء الذي يشكل الجهل به خطراً على الصحة العامة لنسائنا، كما أن جهود الصحة في تسليط الضوء على مرض سرطان الثدي عن طريق المعارض الصحية الهادفة للتوعية؛ كفيل بنقل المعرفة الصحية والوقائية لكثير من أفراد المجتمع.
ورفع " العتيبي" شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة لجهودها في إنجاح انطلاقة الحملة، متمنين أن يستمر النجاح وأن نصل إلى الهدف المأمول بمشيئة الله تعالى لنصل إلى مجمتع صحي لنا جميعاً .
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
01:58 PM
تحت شعار "كيف كنت وكيف صرت" للتعريف بأهمية الكشف المبكر
أطلق مستشفى عفيف العام، الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي، بمقر حديقة الملك عبدالعزيز - رحمة الله - بالتعاون مع بلدية محافظة عفيف وعدد من القطاعات الحكومية والأهلية، تحت شعار "كيف كنت وكيف صرت".
وشهد البرنامج عرضًا مرئيًّا للحضور عن التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي وتدشين لمجسم الحملة وعدد من الأركان التوعوية المصاحبة .
وأوضح مدير مستشفى عفيف الأخصائي أول عبدالله بن عبيد العتيبي أن إقامة مثل هذه الحملات والبرامج التوعوية والتثقيفية من شأنها رفع ثقافة السيدات بهذا الداء الذي يشكل الجهل به خطراً على الصحة العامة لنسائنا، كما أن جهود الصحة في تسليط الضوء على مرض سرطان الثدي عن طريق المعارض الصحية الهادفة للتوعية؛ كفيل بنقل المعرفة الصحية والوقائية لكثير من أفراد المجتمع.
ورفع " العتيبي" شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة لجهودها في إنجاح انطلاقة الحملة، متمنين أن يستمر النجاح وأن نصل إلى الهدف المأمول بمشيئة الله تعالى لنصل إلى مجمتع صحي لنا جميعاً .
، مستشفى عفيف يطلق فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي ،
المصدر : الخليج 365
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