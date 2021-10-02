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أكّد المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية "شاهين".
وقال "المركز": يشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق "نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة"، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.
"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"مهنا التميمي الخليج 365 2021-10-02
أكّد المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية "شاهين".
وقال "المركز": يشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق "نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة"، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
01:36 PM
يتوقّع أن يتكوّن منخفض جوي يتسبّب في هطول أمطار
أكّد المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية "شاهين".
وقال "المركز": يشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق "نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة"، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.
، "الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين" ،
المصدر : الخليج 365
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