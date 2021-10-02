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«هيئة الأدب والنشر» تفتح باب التقديم على منح الترجمة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، عن فتح باب التقديم على منح الترجمة في الدورة الثانية من مبادرة «ترجم».

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أن المبادرة تأتي تزامنًا مع معرض الرياض الدولي للكتاب، وأنَّ التقديم مستمر حتى 31 ديسمبر 2021م، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

وأشارت إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى دعم حركة التأليف والنشر في المملكة بترجمة الأعمال المميزة، وتمكين المترجمين السعوديين، وإثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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