بالفيديو.. العقيل: الإعصار «شاهين» خطير لكنه لن يصل للسواحل الشرقية للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنَّ الإعصار المداري «شاهين» خطير وقادم نحو سواحل سلطنة عُمان، وأنه لن يصل إلى سواحل المملكة الشرقية.

وأضاف العقيل لقناة الإخبارية، أن «شاهين» هو إعصار خطير وسيضرب السواحل العمانية خلال الـ24 ساعة القادمة، ابتداء من غدٍ الأحد.

وتابع قائلا، إنَّ الاعصار «شاهين» وبمجرّد دخوله إلى اليابسة سيتحول إلى عاصفة مدارية، ومن ثَمّ منخفض جوي.

كان المركز الوطني للأرصاد، أوضح أمس الجمعة، أنه يتابع على مدار الساعة تطورات إعصار «شاهين» في بحر العرب، لتقديم التقارير وإمداد الجهات المستفيدة، كون المملكة عضواً في اللجنة الإقليمية لمراقبة الأعاصير في خليج البنقال وبحر العرب.

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