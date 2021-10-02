الزكاة: سداد المستحقات قبل شطب السجل التجاري شرط لإيقاف الرقم المميز

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه يجب على العميل سداد جميع المستحقات قبل تاريخ شطب السجل التجاري، وبعدها يمكنه تقديم طلب إيقاف الرقم المميز.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «يلزم سداد المستحقات التي ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري، ومن ثم يمكنك تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى حسابك في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة (تحديث/إيقاف التسجيل) من قسم الخدمات العامة، ثم اختيار (إيقاف الرقم المميز)».

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