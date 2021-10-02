«تقويم التعليم» توضِّح وثائق الهوية اللازمة لحضور اختبار القدرات

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنه لابدَّ من وجود بطاقة هوية أو جواز سفر أو رخصة لحضور اختبار القدرات، وفي حالة عدم توفّر أيّ منها يتم إلغاء الاختبار لحين استخراج هوية.

وقال حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يجب الحضور ببطاقة الهوية أو جواز السفر أو الرخصة، أو حذف الاختبار والتسجيل لاحقًا عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية».

في السياق ذاته، أوضحت الهيئة أنّه عند حذف التسجيل سيسترجع المقابل المالي إلى الملف والاستفادة منه مستقبلاً أو تحويله إلى ملف طالب آخر.

وأشارت إلى أنه لا يعدُّ التسجيل في اختبار القدرات من ضمن الفرص المتاحة للطالب، وتحتسب الفرصة بدخول الاختبار.

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