الزعاق: باقٍ 11 يومًا على دخول موسم الوسم

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، د. خالد الزعاق، إنه متبقٍ 11 يومًا على دخول موسم الوسم، وقبل دخول الوسم بسبعة أيام يدخل موسم السويبع.

وأضاف الزعاق –عبر تويتر- أن علامة دخول موسم السويبع هو هبوب رياح جنوبية رطبة باردة في حال الصباح الباكر، طوال السبعة أيام، ويبدأ الليل يأخذ حصته من النهار.

وأشار الى أن موسم السويبع هو سابع بنات نعش، وهي سبعة نجوم متفرقة تدور حول القطب، ويقول العرب «وكنا في اجتماع كالثريا.. وصرنا فرقة كبنات نعش».

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