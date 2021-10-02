اخبار السعوديه

نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - محطات من تاريخ المملكة تسترجعها "الدارة" تحت عنوان "مختارات أم القرى"

تحت عنوان "مختارات أم القرى"، أعادت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، نشر خبر يعود لأكثر من 76 عاماً، وهو إهداء الرئيس الأمريكي الأسبق "روزفلت"؛ طائرة دوغلاس للملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، خلال عام 1945م؛ الموافق 1364 هـ.

وتعد هذه الواقعة من المحطات البارزة في تاريخ الطيران المدني السعودي؛ حيث وصلت الطائرة المدنية من طراز (داكوتا دي سي3) من إنتاج شركة دوجلاس الأمريكية إلى أرض المملكة، وتحديداً في مدينة جدة، في 14 / 4 / 1945 م، والمهداة للملك عبدالعزيز آل سعود من الرئيس الأمريكي روزفلت؛ التي بدأت برحلات داخلية بين الرياض وجدة والظهران.

وبعد أشهر قليلة من وصول تلك الطائرة أمر -رحمه الله- بشراء طائرتيْن من الطراز نفسه، وشكّلت الطائرات الثلاث النواة الأولى لأسطول الطيران المدني في البلاد، كما أمر بإنشاء عديدٍ من المدارج الترابية في أنحاء مختلفة من المملكة "الرياض والظهران والحوية بالطائف والهفوف وبريدة وجازان والخرج وعفيف"؛ إذ شكّل بعضها مطارات ذات مرافق بسيطة، سيّرت منها وإليها الخطوط رحلات جوية، ومن ثم أُسست إدارة باسم (شعبة الطيران) تشرف على الشؤون الفنية، أما الشؤون الإدارية فأُسست لها إدارة باسم (إدارة طائرات الخطوط الجوية).

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 12:47 PM

محطات من تاريخ المملكة تسترجعها "الدارة" تحت عنوان "مختارات أم القرى"

نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تحت عنوان "مختارات أم القرى"، أعادت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، نشر خبر يعود لأكثر من 76 عاماً، وهو إهداء الرئيس الأمريكي الأسبق "روزفلت"؛ طائرة دوغلاس للملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، خلال عام 1945م؛ الموافق 1364 هـ.

وتعد هذه الواقعة من المحطات البارزة في تاريخ الطيران المدني السعودي؛ حيث وصلت الطائرة المدنية من طراز (داكوتا دي سي3) من إنتاج شركة دوجلاس الأمريكية إلى أرض المملكة، وتحديداً في مدينة جدة، في 14 / 4 / 1945 م، والمهداة للملك عبدالعزيز آل سعود من الرئيس الأمريكي روزفلت؛ التي بدأت برحلات داخلية بين الرياض وجدة والظهران.

وبعد أشهر قليلة من وصول تلك الطائرة أمر -رحمه الله- بشراء طائرتيْن من الطراز نفسه، وشكّلت الطائرات الثلاث النواة الأولى لأسطول الطيران المدني في البلاد، كما أمر بإنشاء عديدٍ من المدارج الترابية في أنحاء مختلفة من المملكة "الرياض والظهران والحوية بالطائف والهفوف وبريدة وجازان والخرج وعفيف"؛ إذ شكّل بعضها مطارات ذات مرافق بسيطة، سيّرت منها وإليها الخطوط السعودية رحلات جوية، ومن ثم أُسست إدارة باسم (شعبة الطيران) تشرف على الشؤون الفنية، أما الشؤون الإدارية فأُسست لها إدارة باسم (إدارة طائرات الخطوط الجوية).

الكلمات المفتاحية
eb2b9149bd.jpg

، نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا