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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: صبيا، وأبوعريش، وبيش، وصامطة، وضمد، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والريث، والعيدابي، والطوال، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-02
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: صبيا، وأبوعريش، وبيش، وصامطة، وضمد، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والريث، والعيدابي، والطوال، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
12:04 PM
مع نشاط في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: صبيا، وأبوعريش، وبيش، وصامطة، وضمد، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والريث، والعيدابي، والطوال، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
، "الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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