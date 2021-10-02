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محمد بن مسعود - الدمام - كشف مقطع فيديو عن لحظة هبوط اضطراري لطائرة صغيرة الحجم على طريق مزدحم في ولاية ميتشيغان الأمريكية.
واضطرت الطائرة التي كان على متنها رجلان، للهبوط على طريق سريع، بسبب مشكلات فنية بها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وبعد الإبلاغ عن هبوط الطائرة طالبت الشرطة السيارات بتجنب المرور في الطريق الذي شهد الحادثة؛ حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وأشار بيان صدر عن الشرطة إلى أن عملية الهبوط لم تتسبّب بأي إصابات أو حوادث.
وقد قام فريق من المرور وإنقاذ الطرق بسحب الطائرة من الطريق.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 11:31 AMابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم
كشف مقطع فيديو عن لحظة هبوط اضطراري لطائرة صغيرة الحجم على طريق مزدحم في ولاية ميتشيغان الأمريكية.
واضطرت الطائرة التي كان على متنها رجلان، للهبوط على طريق سريع، بسبب مشكلات فنية بها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وبعد الإبلاغ عن هبوط الطائرة طالبت الشرطة السيارات بتجنب المرور في الطريق الذي شهد الحادثة؛ حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وأشار بيان صدر عن الشرطة إلى أن عملية الهبوط لم تتسبّب بأي إصابات أو حوادث.
وقد قام فريق من المرور وإنقاذ الطرق بسحب الطائرة من الطريق.
، ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم ،
المصدر : الخليج 365
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