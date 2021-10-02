، ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19".
المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد؛ أفاد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 745، مقارنة بـ 741 الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 305269.
"مجاهد" ذكر أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي، 36 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تمّ رصد 37 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 17367 شخصاً.
وأفاد "مجاهد"؛ بخروج 822 شخصاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 257708 أشخاص.
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-02
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19".
المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد؛ أفاد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 745، مقارنة بـ 741 الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 305269.
"مجاهد" ذكر أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي، 36 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تمّ رصد 37 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 17367 شخصاً.
وأفاد "مجاهد"؛ بخروج 822 شخصاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 257708 أشخاص.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
10:28 AM
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19".
المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد؛ أفاد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 745، مقارنة بـ 741 الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 305269.
"مجاهد" ذكر أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي، 36 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تمّ رصد 37 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 17367 شخصاً.
وأفاد "مجاهد"؛ بخروج 822 شخصاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 257708 أشخاص.
، ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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