، البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وصف البيت الأبيض ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة بالحقيقة الصادمة والمرعبة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قالت خلال مؤتمر صحفي الجمعة، ردًّا على هذا الأمر: "هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة. الناس خسروا أقرباءهم ووالديهم وأجدادهم وجداتهم وفي كثير من الأحوال أطفالهم".
"بساكي" أضافت: "أعتقد أن الرئيس أكد مرارًا أنه يشعر بمسؤولية بالغة عن كل ما يحدث في بلادنا، بما في ذلك عن كفاحنا المستمر ضد كوفيد-19؛ لهذا السبب بالذات هو مركز على هذا الأمر، إنه يمثل أولوية أساسية بالنسبة إليه منذ أول يوم لرئاسته".
وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ تجاوزت مستوى 700 ألف حالة.
"رويترز" ذكرت استنادًا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميًّا؛ ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-02
وصف البيت الأبيض ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة بالحقيقة الصادمة والمرعبة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قالت خلال مؤتمر صحفي الجمعة، ردًّا على هذا الأمر: "هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة. الناس خسروا أقرباءهم ووالديهم وأجدادهم وجداتهم وفي كثير من الأحوال أطفالهم".
"بساكي" أضافت: "أعتقد أن الرئيس أكد مرارًا أنه يشعر بمسؤولية بالغة عن كل ما يحدث في بلادنا، بما في ذلك عن كفاحنا المستمر ضد كوفيد-19؛ لهذا السبب بالذات هو مركز على هذا الأمر، إنه يمثل أولوية أساسية بالنسبة إليه منذ أول يوم لرئاسته".
وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ تجاوزت مستوى 700 ألف حالة.
"رويترز" ذكرت استنادًا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميًّا؛ ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
10:26 AM
بلغ عدد الضحايا خلال الأسبوع الأخير 2000 حالة يوميًّا
وصف البيت الأبيض ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة بالحقيقة الصادمة والمرعبة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قالت خلال مؤتمر صحفي الجمعة، ردًّا على هذا الأمر: "هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة. الناس خسروا أقرباءهم ووالديهم وأجدادهم وجداتهم وفي كثير من الأحوال أطفالهم".
"بساكي" أضافت: "أعتقد أن الرئيس أكد مرارًا أنه يشعر بمسؤولية بالغة عن كل ما يحدث في بلادنا، بما في ذلك عن كفاحنا المستمر ضد كوفيد-19؛ لهذا السبب بالذات هو مركز على هذا الأمر، إنه يمثل أولوية أساسية بالنسبة إليه منذ أول يوم لرئاسته".
وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ تجاوزت مستوى 700 ألف حالة.
"رويترز" ذكرت استنادًا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميًّا؛ ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.
، البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.