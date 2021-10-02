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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق؛ إنه بقي 11 يوماً على دخول الوسم.
وأضاف الزعاق؛ أن الأجواء ستشهد هبوب رياح رطبة باردة في الصباح الباكر لمدة سبعة أيام قبل بداية الوسم، كما سيبدأ الليل في أخذ حصته من النهار.
وتابع في حسابه على تويتر، أنه وفقاً لحساباته سيبدأ الوسم الثلاثاء 1443/3/6؛ الموافق 2021/10/12.— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq)
بقي 11 يوم على الوسم— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 2, 2021
فيوم الثلاثاء
1443/3/6
2021/10/12
أول أيامه على حسابي pic.twitter.com/guov3WLQfC
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 11:02 AM
قال: سنشهد رياحاً رطبة باردة في الصباح الباكر لمدة سبعة أيام"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه
قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق؛ إنه بقي 11 يوماً على دخول الوسم.
وأضاف الزعاق؛ أن الأجواء ستشهد هبوب رياح رطبة باردة في الصباح الباكر لمدة سبعة أيام قبل بداية الوسم، كما سيبدأ الليل في أخذ حصته من النهار.
وتابع في حسابه على تويتر، أنه وفقاً لحساباته سيبدأ الوسم الثلاثاء 1443/3/6؛ الموافق 2021/10/12.— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq)
بقي 11 يوم على الوسم— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 2, 2021
فيوم الثلاثاء
1443/3/6
2021/10/12
أول أيامه على حسابي pic.twitter.com/guov3WLQfC
، "الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه ،
المصدر : الخليج 365
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