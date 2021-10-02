تنبيهات الأرصاد: 5 مناطق تتأثر بالأمطار والسحب الرعدية ونشاط الرياح.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار وتكوُّن سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

سحب رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي جازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد» وعسير «المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

فيما تتأثر مواقع «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» بمنطقة جازان و«أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب» بمنطقة عسير و «الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن» بمنطقة الباحة، «أضم، العرضيات، ميسان» بمكة المكرمة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

رياح نشطة وأتربة مثارة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على «بيشة، تثليث، طريب» بعسير و«الخرمة، المويه، تربة، رنية» بمكة المكرمة و «المهد، وادي الفرع» بالمدينة المنورة.

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