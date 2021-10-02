الحيزان عن طقس السبت: مائل للحرارة نهارًا وأمطار على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، نزيه الحيزان، أن يكون الطقس وسط نهار اليوم السبت، مائلًا للحرارة وسط المملكة وحارًا على المنطقة الشرقية والغربية والمدينة المنورة، ومعتدلًا إلى مائل للحرارة شمالًا.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إنَّ الرياح ستكون نشطة شرق وغرب البلاد وعلى الحدود الشمالية والشمالية الشرقية والجوف، ومع الظهيرة وفترة المساء تتواجد السحب في أجواء المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة وشرقها حتى غرب منطقة الرياض.

وأشار إلى فرص هطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة وإلى جنوب منطقة مكة المكرمة.

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