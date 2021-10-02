إطلاق مبادرة «تحية وسلام» لاستقبال المعتمرين بمحطة قطار الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، ممثلة بالإدارة العامة للحج والعمرة، مبادرة "تحية وسلام" بصالة القدوم بمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن المبادرة تهدف إلى استقبال المعتمرين وتقديم واجب الضيافة لهم وتعريفهم بأبرز الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام وتوعيتهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على سلامتهم.

وتم توزيع هدايا ضيافة المعتمرين والمتضمنة على المصحف الشريف وماء زمزم المبارك وكمامات ومعقمات ومظلات وسجادة صلاة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل يوميًّا، بدءا من أمس الجمعة.

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