وصول قوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات مشتركة

الرياض - محمد عبدالله - وصلت القوات البحرية الملكية السعودية إلى كراتشي بباكستان، اليوم السبت، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الباكستانية.

وذكرت «العربية» نقلا عن مراسلها، أن قوات البحرية السعودية ستشارك في مناورات بحرية مع القوات الباكستانية، وذلك عقب وصولها إلى مدينة كراتشي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، زار العاصمة الباكستانية في يوليو الماضي، وأكد أن العمل متواصل لتطوير العلاقة مع إسلام آباد.

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