اخبار السعوديه

أمانة الرياض: استقبال 17 ألف بلاغ خلال أسبوع بنسبة تنفيذ 80%

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940)، عن تنفيذ 80% من البلاغات خلال أسبوع (من 19 – 25 سبتمبر)، حيث استقبل خلال تلك الفترة أكثر من 17 ألف بلاغ.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنّه استقبل (17721) بلاغًا، وبلغ عدد البلاغات المنفذة (14142) بلاغًا، ونسبة المنفذ (80%). ونسبة الرضا (80%).

وأشار مركز أمانة الرياض، إلى أنَّ عدد البلاغات الخطيرة بلغ (967) بلاغًا، بنسبة تنفيذ (97%).

من جهة أخرى، أوضحت أمانة الرياض، أنها تعاملت مع (794) سيارة مهملة خلال الفترة من (17 – 23 سبتمبر) بمتوسط رصد 110 مركبات كل يوم.

اقرأ أيضًا:

أمانة الرياض: رصد 110 مركبات مهملة كل يوم.. ورفع 218 سيارة خلال أسبوع

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا