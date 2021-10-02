أمانة الرياض: استقبال 17 ألف بلاغ خلال أسبوع بنسبة تنفيذ 80%

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940)، عن تنفيذ 80% من البلاغات خلال أسبوع (من 19 – 25 سبتمبر)، حيث استقبل خلال تلك الفترة أكثر من 17 ألف بلاغ.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنّه استقبل (17721) بلاغًا، وبلغ عدد البلاغات المنفذة (14142) بلاغًا، ونسبة المنفذ (80%). ونسبة الرضا (80%).

وأشار مركز أمانة الرياض، إلى أنَّ عدد البلاغات الخطيرة بلغ (967) بلاغًا، بنسبة تنفيذ (97%).

من جهة أخرى، أوضحت أمانة الرياض، أنها تعاملت مع (794) سيارة مهملة خلال الفترة من (17 – 23 سبتمبر) بمتوسط رصد 110 مركبات كل يوم.

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أمانة الرياض: رصد 110 مركبات مهملة كل يوم.. ورفع 218 سيارة خلال أسبوع