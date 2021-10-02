مذكرة بين «هيئة الأدب» و«سدايا» لإدراج تذاكر حضور معرض الرياض في «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - وقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، للتنسيق المشترك فيما يتعلق بإدراج تذاكر حضور معرض الرياض الدولي للكتاب الذي انطلق اليوم في واجهة الرياض في منظومة توكلنا.

ومثّل هيئة الأدب والنشر والترجمة في التوقيع رئيسها التنفيذي الدكتور محمد حسن علوان، في حين مثّل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله بن محمد العيسى.

وتلتزم هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال هذه المذكرة باعتماد خدمة التذاكر في تطبيق توكلنا كوسيلة رسمية لدخول معرض الرياض الدولي للكتاب والفعاليات المصاحبة له، وإلزام منصة بيع التذاكر بالربط مع تطبيق توكلنا، فيما ستتولى سدايا إتاحة ربط تذاكر المعرض وفعالياته المصاحبة في توكلنا عبر المنصات المعتمدة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وتمكين المستفيد من استعراضها بحسابه في توكلنا واستخدامها في دخول الفعاليات.

وتعتبر هيئة الأدب والنشر والترجمة التي تأسست بقرار مجلس الوزراء في فبراير 2020م ضمن 11 هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، لتتولى مهام إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة وتنظيمها بوصفها المرجع الرسمي لها في المملكة، وعلى ضوء ذلك تولت تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 كأول دورة تقام تحت إشراف وزارة الثقافة، والذي توسعت في تنظيمه لتظهره كأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة نظير ما يشهده من فعاليات ثقافية متنوعة بمشاركة 16 قطاعًا ثقافيًّا، إلى جانب حضور أكثر من 1000 دار نشر، وإقامة جملة من الندوات وورش العمل، وذلك بهدف تعزيز وتنمية شغف القراءة في المجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني.

وتعد منظومة توكلنا إحدى المبادرات المميزة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة معتمدة بذلك على البنية التحتية المتطورة التي تسهم ولله الحمد في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد، وتحظى جميع المبادرات والبرامج التطويرية التي تطلقها سدايا باهتمام ودعم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ حيث أسهم ذلك في النجاح الذي تحققه على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتوفير تجربة زيارة آمنة لجميع زوار معرض الرياض الدولي للكتاب والعاملين فيه، وتنفيذًا لمتطلبات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).