الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، الجمعة، الإطاحة بمواطنين اثنين ترجلا من مركبة وتركاها تسير في أحد طرق القصيم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه ترجل شخصين من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق العامة، معرضين حياتهما والآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من تحديد هويتهما وضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وأكد متحدث شرطة القصيم، اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

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