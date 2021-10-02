مولنوبيرافير.. أول عقار لعلاج فيروس كورونا عن طريق الفم

الرياض - محمد عبدالله - قالت شركتا ميرك وريدجباك وبايوثيربيوتكس، إنهما يخططان للحصول على إذن طارئ لعلاج فيروس كورونا عن طريق الفم بعد أن أظهر عقار مولنوبيرافير «نتائج مقنعة» في التجارب السريرية.

وأضافت شركة الأدوية الأمريكية «ميرك » أن حبوب مولنوبيرافير لعلاج كورونا قللت من معدل دخول المستشفيات والوفيات بنسبة 50% لدى الأشخاص المصابين حديثًا بفيروس كورونا، وإنها ستطلب قريبًا من مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة وحول العالم التصريح باستخدامها.

وقالت شركة «ميرك» وشريكتها «ريدجباك بايو» إن النتائج المبكرة لتجارب مولنوبيرافير أظهرت أن المرضى الذين تلقوا الدواء، في غضون خمسة أيام من ظهور أعراض كورونا، لديهم نحو نصف معدل دخول المستشفى والوفاة مقارنة بالمرضى الذين تلقوا حبوبًا وهمية.

نتائج تجارب علاج بمولنوبيرافير

وأكدت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في المرضى الذين عولجوا بمولنوبيرافير خلال فترة 29 يومًا، بينما تم الإبلاغ عن 8 وفيات في المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي.

وكان لدى جميع المشاركين في التجربة البالغ عددهم 775 أعراضًا مؤكدة مختبريًا لكورونا وتم تخصيصهم عشوائيًا إما بمولنوبيرافير أو دواء وهمي في غضون 5 أيام من بدء الأعراض.

ولم يتم تلقيح كل مشارك وكان لديه عامل أساسي واحد على الأقل يعرضهم لخطر أكبر لتطوير حالة أكثر خطورة من الفيروس.

وشملت عوامل الخطر الأكثر شيوعًا السمنة، تجاوز سن الستين، مرض السكري وأمراض القلب، كما تم إجراء الجزء الثالث من التجربة في أكثر من 170 موقعًا، في دول من بينها الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا واليابان وجنوب إفريقيا وتايوان وجواتيمالا.

وأظهرت الدراسة أن فعالية مولنوبيرافير لم تتأثر بتوقيت ظهور الأعراض أو عوامل الخطر الكامنة لدى المرضى. كما ثبت أنه فعال باستمرار في علاج جميع كورونابما في ذلك سلالة دلتا السائدة على نطاق واسع والقابلة للانتقال بشكل كبير.

وقال روبرت إم ديفيز، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ميرك، في بيان الجمعة، إن الشركة ستفعل كل ما في وسعها لتقديم مولنوبيرافير للمرضى في أسرع وقت ممكن، مضيفًا: "بهذه النتائج المقنعة، نحن متفائلون بأن مولنوبيرافير يمكن أن يصبح دواءً مهمًا كجزء من الجهود العالمية لمكافحة الوباء".

وبدأت شركة ميرك في إنتاج مولنوبيرافير، وتتوقع شركة الأدوية العملاقة إنتاج 10 ملايين دورة علاج بحلول نهاية عام 2021، وجرعات أكثر في عام 2022.

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