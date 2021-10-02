أخبار السعودية.. قواعد نظام التخصيص.. وتفاصيل جديدة عن ضحية ثعبان أبها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة ، الموافق 1 أكتوبر 2021 منها: قواعد نظام التخصيص، وتفاصيل جديدة عن ضحية ثعبان أبها.

قواعد نظام التخصيص

نشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر الجمعة، تفاصيل القواعد المنظمة للتخصيص، بعد موافقة مجلس الوزراء.

تفاصيل جديدة عن ضحية ثعبان أبها

صدمة كبيرة سببتها وفاة الطفلة السعودية تمارا عبدالرحمن، بعد لدغة ثعبان، أدت إلى تدهور حالتها، حتى ووريت الثرى، أمس الخميس، بعد يومين من وفاتها.

«الصحة» توجه رسالة للمصابين والمتعافين من كورونا

أكدت وزارة الصحة، ان اشتراط الجرعتين يعني أهمية استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا بغض النظر عن حالة التعافي من إصابة سابقة أو التعافي مع جرعة واحدة من اللقاح.

الإطاحة بمقيمين في الجوف

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الجوف، الجمعة، من القبض على اثنين من المقيمين من الجنسية الباكستانية في القريات، بعد تصوير مقطع فيديو في محافظة القريات وإدخال مؤثرات صوتية عليه.

التزامات على النقل و6 قرارات بحق أصحابها

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق.

تعرف على شروط ومتطلبات افتتاح متاجر القهوة

قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» إن عدد متاجر القهوة في السعودية وصل إلى أكثر من 10 آلاف متجر، ونسبة الأرباح فيها يتراوح بين 25% إلى 40% في عام 2019م.

«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة على 5 مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود السبت طقس غائم مصحوب بهطول أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة.

هل ارتداء المرأة ملابس غير محتشمة يعفي المتحرش من العقاب؟

أكد عبدالله مولود، المستشار القانوني، أن ارتداء الفتاة لملابس غير محتشمة ليس مبررًا للتحرش، بصرف النظر عن حرمانية ذلك.

6 نصائح من «الاتصالات» للتحقق من المعلومات

نصحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة التحقق من مصادر المعلومات التي نتعرض إلى كم هائل منها يوميًا، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«سدايا» تدعو للتسجيل في «مسرعة المدن الذكية»

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» المهتمين في الذكاء الاصطناعي والبيانات وتطبيقاتها للتسجيل في برنامج مسرعة المدن الذكية.

القبض على 3 مواطنين بمكة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، القبض على 3 مواطنين بمكة نشروا مقطعًا ادعوا فيه سرقة مركبتهم لكسب مشاهدات.

سعودية تحصد جائزة أفضل مهندس شاب على مستوى العالم

حققت مهندسة البترول في شركة أرامكو المواطنة فاطمة أبوديب جائزة أفضل مهندس شاب على مستوى العالم، وذلك ضمن 6 فائزين بالمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول في الإمارات.

معرض الرياض الدولي للكتاب يكشف ضوابط الدخول

قال معرض الرياض الدولي للكتاب، إنه لا يشترط الحجز المسبق لدخول المعرض، لكن يكفي فقط إبراز تطبيق توكلنا.

شيئان قد يؤديان إلى الإدمان بعمر الـ7 سنوات

حذرت الأخصائية الاجتماعية دعاء زهران من خطورة الإدمان بالنسبة للنشء والأطفال والصغار والشباب؛ حيث يعد الإدمان من أخطر الأشياء تدمر خلايا المخ.

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