شكرا لقرائتكم خبر عن مدني جازان: تضرر عدد من المنازل بسقوط شظايا مسيّرة حوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه في يوم الجمعة 1443/02/24هـ الموافق 2021/10/01م تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات - ولله الحمد - كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.