شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. ضبط مقيمين أثارا الذعر بـ«مؤثرات صوتية لإطلاق نار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الفيديو المتداول في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي من أمام محل تجاري بمحافظة القريات، ويصاحبه صوت إطلاق أعيرة نارية، كانت عبارة عن مؤثرات صوتية أضافها ونشرها مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن فعلهما للترويج لحسابهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.