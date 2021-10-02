شكرا لقرائتكم خبر عن رخصة وطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني لجامعة الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الجوف على الرخصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بعد تحقيقها لمعايير وضوابط المركز الذي يقوم بتنظيم أعمال التعليم والتدريب الإلكتروني وإصدار التراخيص المتعلقة، بهدف ضبط جودة التعليم الإلكتروني.

وأكد رئيس الجامعة د. محمد الشايع أن الجامعة ماضية في تطبيق الضوابط والمعايير المنظمة لجميع أعمال الجامعة، لضبط وتنظيم لمخرجات العملية التعليمية بالجودة المطلوبة، مبينا أن حصول الجامعة على الرخصة الوطنية للتعليم الإلكتروني يأتي ضمن مستهدفات الجامعة لتقديم تعليم إلكتروني متقدم وبجودة عالية لما احتلته المملكة من مكانة رائدة عالميا في توظيف التعليم الإلكتروني أثناء جائحة كورونا، لما تمتلك من متانة في البنية التحتية والتي ساهمت في استمرار التعليم أثناء الجائحة، وذلك نظير الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

كما ثمن الدعم والاهتمام الذي يوليه سمو أمير منطقة الجوف للجامعة ووزير التعليم، والذي أسهم بحصول الجامعة على العديد من المنجزات التي سينعكس أثرها على الجامعة والمجتمع.